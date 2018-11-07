Россия не сможет принимать соревнования по биатлону даже в случае восстановления СБР

Представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил, что даже в случае восстановления Союза биатлонистов России в правах, никаких изменений в календаре соревнований не будет. Россия не сможет принимать международные соревнования по биатлону.

- Список городов окончательный. Мы не можем произвести изменения, - приводит слова Винклера NRK.

Ранее сообщалось, что международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22. Российские этапы, как и в календаре сезона-2018/19, отсутствуют.

В сезонах 2020/21 и 2021/22 не будет международных соревнований по биатлону в России