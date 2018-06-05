Россия начнет подготовку к сезону 6 июня без Гараничева и Шипулина

Мужская сборная России начнет первый предсезонный учебно-тренировочный сбор 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера Анатолия Хованцева. Ранее стало известно, что его пропустит Евгений Гараничев, перенесший операцию. Кроме того, первый этап пропустит Антон Шипулин, который пока не принял решения о продолжении карьеры.

- Мужская команда начнет сбор 6 июня в Чайковском, - сказал Хованцев.

В состав сборной России на сезон вошли: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов(Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Семен Сучилов (ХМАО-Югра).