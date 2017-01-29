16:28 29 января | БИАТЛОН

Россия на чемпионате Европы завоевала 6 золотых медалей из 8 возможных

0
0
0
13

Сборная России с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы. Россияне завоевали шесть золотых медалей в восьми гонках и прибавили к ним четыре серебра и три бронзы. 

По два золота России принесли Александр Логинов и Ирина Старых (оба - индивидуальная гонка и гонка преследования). Еще по одному россияне завоевали в сегодняшней смешанной эстафете (Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Логинов) и синглмиксте (Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен).

Две серебряные медали взяла Слепцова (индивидуальная гонка и спринт), еще по одной - Логинов (спринт) и Гараничев (гонка преследования).

Бронзу России принесли Алексей Слепов (индивидуальная гонка), Старых (спринт) и Слепцова (гонка преследования).

Второй в зачете стала Украина  - золото, серебро и две бронзы. Третье место заняла Болгария (по одной золотой, серебряной и бронзовой медали). Два серебра - на счету Норвегии, по одной бронзе - у Польши и Латвии.

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/under26/2016-2017/

0
0
0
13
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

Буковка, я то не имею, это он против тебя имеет) Говорит ты же предатель, интересы пиндостана продал нам) Поэтому и предупреждаю тебя, беги, а то потом поздно будет)))

19:34 29 января

Буква Ё

Don, ты что-то против Трампа имеешь? Это наш президент, мы его выбирали, не смей его критиковать, это великий человек, слава Дональду, слава РОССИИ!!

19:25 29 января

Don Miguel

Конечно, турнир ниже не только ЧМ, но и любого этапа КМ, но медали там классные, и клаводавам даже не снились. На ЧМ трассы чуть облегчат, чтобы народ смог забраться и не разбиться, но все равно будут труднее, чем на ЧЕ. А первая тридцатка в КМ залезает во все подъемы коньковым ходом с прокатом, и спускается аки горнолыжники, не тормозя, а выбирая траекторию. И даже самые крутые бегунки с IBU этого не могут. Стонут, плачут, что не доучили, но, с ходу не получается. Надо время. А с Логиновым и Старых, как и со всей нашей командой, решиться буквально накануне ЧМ. И там не все ясно, СБР реальных шагов в борьбе с допингом не озвучило, виновных не наказало и не собирается. И это бесит международную общественность. Наших, некоторых, впрочем, радует! Даже очень! Помоев льют немеряно, причем не на "педерацию", а на спортсменов. Это же какой повод гордиться собой, что ты - не спортсмен, который сволочь, хапуга, допингист и прочая тварь.

18:11 29 января

П_о_в_а_р

Странник-777 Можно и чемпионат Африки теперь заявку подавать. ------------------------------- Жизнь - боль. Держись и хорошего настроения тебе, бугага.))

17:30 29 января

Max2015

страшнее даже, чем в прошлом году!!! попадет ли теперь на ЧМ хоть кто-нибудь из основной сборной хотя бы в призы??

17:27 29 января

Andvaraforce

Ушатали гейропу в одну, можно сказать, калитку...

17:20 29 января

Don

Буковка, беги, беги, Трамп не прощает предателей))) Жаль тебя конечно теперь, ну что делать, с предателями всегда так)))

17:12 29 января

Буква Ё

Вот что значит Трамп стал президентом! Считайте это его первые шаги по восстановлению великой спортивной империи РОССИИ

17:06 29 января

Anders Panayotis

кубань чемпион Такого разгрома нам не простят.__________________________ Точно, доставай дружище обрез с антресолей.

16:46 29 января

кубань чемпион

Такого разгрома нам не простят.

16:44 29 января

Anders Panayotis

Железная поступь Российского биатлона. Трепещите недруги!!!

16:40 29 января

Странник-777

Можно и чемпионат Африки теперь заявку подавать.

16:37 29 января

spetrov

Надо срочно усилить накал "разоблачений" Степановой. Же су и Родченков.

16:33 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ