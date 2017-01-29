Россия на чемпионате Европы завоевала 6 золотых медалей из 8 возможных

Сборная России с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы. Россияне завоевали шесть золотых медалей в восьми гонках и прибавили к ним четыре серебра и три бронзы.

По два золота России принесли Александр Логинов и Ирина Старых (оба - индивидуальная гонка и гонка преследования). Еще по одному россияне завоевали в сегодняшней смешанной эстафете (Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Логинов) и синглмиксте (Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен).

Две серебряные медали взяла Слепцова (индивидуальная гонка и спринт), еще по одной - Логинов (спринт) и Гараничев (гонка преследования).

Бронзу России принесли Алексей Слепов (индивидуальная гонка), Старых (спринт) и Слепцова (гонка преследования).

Второй в зачете стала Украина - золото, серебро и две бронзы. Третье место заняла Болгария (по одной золотой, серебряной и бронзовой медали). Два серебра - на счету Норвегии, по одной бронзе - у Польши и Латвии.