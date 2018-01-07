Россия - четвертая. Видеообзор женской эстафеты в Оберхофе

Сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второй стала Германия, третьей – Швеция. Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой осталась на четвертой строчке. Отметим, что Россия после заключительной стрельбы могла подняться на второе место, однако Юрлова допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг, что отбросило команду за черту призеров.

Подробности гонки – здесь. Видеообзор предоставлен Калашников Media.