Рикко Гросс: "За Шипулина не стоит волноваться"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс выразил мнение о старте летнего чемпионата страны в Чайковском. Также он прокомментировал ход подготовки к Олимпиаде-2018.

– На тренерском совете все группы отчитались о проделанной работе в летний период, рассказали о проведенных сборах и использованных тренировочных методиках, – цитирует официальный сайт ОКР Гросса. – Я доволен тем, как идет подготовка к сезону. Мы кое-что изменили в ней, но сейчас не хотелось бы углубляться в детали…

– Почему не стартовали Максим Цветков и Евгений Гараничев?

– Сразу скажу, что оба спортсмена побегут спринт. Максиму Цветкову, который простудился на последнем сборе, еще не хватает пары тренировок, чтобы быть в тонусе. Посмотрим, как это отразится на результате завтрашней гонки. Евгений Гараничев пропустил индивидуальную гонку в связи с особенностями плана подготовки.

– В топ-3 индивидуальной гонки попали два претендента на поездку в Пхенчхан – Алексей Волков и Матвей Елисеев.

– Мы знаем, как силен Волков в стрельбе. Вчера безошибочная работа на огневом рубеже позволила ему занять второе место. Матвей Елисеев компенсировал три промаха высокой скоростью по дистанции. В этом компоненте он стал лучшим среди всех участников. Была возможность оказаться в призерах и у Антона Бабикова, если бы не три ошибки на последней "стойке".

– Впереди участников чемпионата России ждут спринт и эстафеты. Насколько эти старты важны для кандидатов в олимпийскую команду?

– Контактные гонки необходимы, прежде всего, для оценки физического состояния спортсменов. Сентябрь – тот месяц, когда важно понять, насколько атлеты продвинулись в своей подготовке.

– 18-е место Антона Шипулина в индивидуалке – не повод для беспокойства?

– За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть – там не прошли габариты. В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед спринтом.

– Стрелковая подготовка лидера сборной России целиком отдана на откуп Андрею Гербулову?

– Да, это очень опытный специалист, мы ему полностью доверяем. У нас нет ни малейших причин вмешиваться в его работу.

– Расскажите о ближайших планах вашей группы.

– Октябрь мы проведем в Рамзау. Потом отправимся на сбор в Ханты-Мансийск, где будет много контактных тренировок и работы над стрельбой. Важно, чтобы спортсмены были готовы к старту Кубка мира не только физически, но и психологически. Заключительная фаза подготовки к этапу КМ в шведском Эстерсунде пройдет в Норвегии, в Бейтостолене.

– Что вас сейчас больше всего беспокоит?

– За физическое состояние ребят я спокоен – они хорошо поработали летом. Главное, чтобы больше никто не заболел. Вспомните, к чему привели проблемы со здоровьем прошлой осенью у Гараничева?! В ноябре и декабре он не показывал тех результатов, на которые способен. Чтобы исправить ситуацию, нам пришлось поменять весь план подготовки и перевести Женю на индивидуальную работу. Такие проблемы перед Олимпиадой нам совершенно не нужны.

– Где запланирован предолимпийский сбор?

– Идеи есть, но я пока не готов делиться ими с журналистами. Тиражирование такой информации даст повод для различных спекуляций, да и соперникам вовсе не обязательно заранее знать о наших планах.

– У нас в биатлоне, как и в футболе, разбираются даже домохозяйки. Насколько тяжело вам работать в российских реалиях, когда каждый норовит дать совет и покритиковать?

– В Германии есть хорошая поговорка: "Кто злится на критику, тот признает, что заслужил ее". Я спокойно отношусь к критике и к любым советам. Информация такого рода, как и любая другая, помогает мне развиваться как тренеру.

– Уже понятно, что олимпийский турнир по биатлону в Пхенчхане пройдет в сложных погодных условиях…

– Это правда. Но есть одна хорошая новость – мы никак не можем повлиять на погоду. От того, что мы будем сокрушаться по поводу сильного ветра и внезапных осадков, они не прекратятся. Поэтому не стоит на этом зацикливаться. А вот подготовка лыж и качество работы сервис-бригад – это те вопросы, которым нужно будет уделить огромное внимание.

– Российские специалисты рассчитывают на пять олимпийских медалей в биатлоне, из них три должна принести мужская команда.

– Вы, наверное, считаете, что эстафетная медаль у нас уже в кармане? Осталось две медали, а это уже совсем другое дело. (Смеется.)

О’кей, давайте говорить серьезно. В последние два года проведена очень серьезная работа. Руководство СБР, тренеры, обслуживающий персонал и, конечно, спортсмены ежедневно тратят огромное количество сил и нервной энергии, чтобы к началу Олимпиады подойти во всеоружии. Я знаю, что все ребята предельно мотивированы и настроены выступить в Пхенчхане как можно лучше. И я очень надеюсь, что в феврале у нас будет много поводов порадоваться за российский биатлон.