16:20 | Биатлон

Рикко Гросс: "Я был ошарашен заявлением Шипулина"

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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс в интервью sportbox.ru отметил, что его удивила информация о том, что Антон Шипулин страдает мононуклеозом.

– Под конец сезона стало известно о мононуклеозе Антона Шипулина. Когда вы узнали о том, что он болел?

– Вместе со всеми остальными, и я был совершенно ошарашен заявлением. За прошлый сезон Шипулин ни разу не продемонстрировал стопроцентную физическую форму, но ни о каком заболевании речь не шла.

– Значит, работа Шипулина на протяжении сезона не была никак адаптирована?

 

– Я получил информацию позже, чем сам Антон решил рассказать об этом. В том момент сам факт уже ни на что не влиял.

– Какими моментами вашей работы в сборной России вы довольны?

– Если говорить об отдельных спортсменах, то, как я уже говорил, я доволен прогрессом Елисеева и Бабикова. И, конечно же, очень рад нашей победе в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене в 2016 году. Кроме того, малый Хрустальный глобус в эстафетном зачете – это серьезный командный успех.

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI856498_Rikko_Gross_Ja_byl_osharashen_zajavlenijem_Shipulina?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sportbox&utm_content=rss_categories

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Мононуклеоз ( инфекционный мононуклеоз , моноцитарная ангина, болезнь Филатова, доброкачественный лимфобластоз) – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, поражением ротоглотки и лимфатических узлов. В процесс также вовлекаются печень и селезенка, наблюдаются специфические изменения состава крови.___________Здоровья конечно, но как такое возможно? В сборной!!!! Надо было получать тогда ТИ, ездить на снегоходе и стрелять из гранотомета.

16:34

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