Рикко Гросс: "Я был ошарашен заявлением Шипулина"

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс в интервью sportbox.ru отметил, что его удивила информация о том, что Антон Шипулин страдает мононуклеозом.

– Под конец сезона стало известно о мононуклеозе Антона Шипулина. Когда вы узнали о том, что он болел?

– Вместе со всеми остальными, и я был совершенно ошарашен заявлением. За прошлый сезон Шипулин ни разу не продемонстрировал стопроцентную физическую форму, но ни о каком заболевании речь не шла.

– Значит, работа Шипулина на протяжении сезона не была никак адаптирована?

– Я получил информацию позже, чем сам Антон решил рассказать об этом. В том момент сам факт уже ни на что не влиял.

– Какими моментами вашей работы в сборной России вы довольны?

– Если говорить об отдельных спортсменах, то, как я уже говорил, я доволен прогрессом Елисеева и Бабикова. И, конечно же, очень рад нашей победе в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене в 2016 году. Кроме того, малый Хрустальный глобус в эстафетном зачете – это серьезный командный успех.