Рикко Гросс: "Второе место - успех для России"

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что второе место в эстафете является успешным результатом для команды и остался доволен тем, что спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона. Также специалист рассказал, почему на втором этапе бежал Антон Шипулин.

– Мы заняли второе место, и команда должна гордиться таким результатом, – сказал в эфире "Матч ТВ" Гросс. – Мы боролись до самого конца. Да, последний круг нам не очень удался, позже будем анализировать, почему так вышло. Мы пошли на эксперимент в этой гонке – на первом этапе бежал Волков, несмотря на то что он мог не идти в лидерах. Поэтому на втором этапе специально выпустили Шипулина, который должен был наверстать отставание и вывести нас в лидеры. Считаем, что отчасти этот эксперимент удался.

Для нас важно сейчас найти человека на четвертый этап. Конечно, Шипулин наш лидер и безоговорочно будет бежать четвертым, но в этот раз мы постарались оказаться наверху уже после второго этапа. Хочется подвести итог и сказать, что второе место – успех для нас. То, что нам не удалось в этой гонке, мы проанализируем. Постараемся удачно выступить в спринте. Всего два дополнительных патрона? Да, это была хорошая работа. Каждый день мы делаем шаг вперед и будем становиться лучше.