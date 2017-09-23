Рикко Гросс: "В понедельник Логинову сделают МРТ колена"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс отметил, что пока рано говорить о сроках восстановления Александра Логинова, который получил травму в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсмен повредил правое колено.

– Логинов очень хорошо стартовал и до падения на первом круге показывал лучшее время. К сожалению, закончить гонку ему не удалось, – цитирует официальный сайт ОКР Гросса. – Пока точного диагноза нет. В понедельник спортсмену сделают МРТ колена, и тогда мы сможем говорить о сроках восстановления. Отмечу бойцовский характер Саши. Несмотря на травму, он рвался участвовать в спринтерской гонке. Но, естественно, мы не будем рисковать его здоровьем.