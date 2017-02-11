Рикко Гросс: "У Гараничева и Шипулина неплохие исходные позиции в пасьюте на ЧМ"

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс подчеркнул, что итоги спринта на чемпионате мира в Хохфильцене стали для него неожиданностью. Он также отметил, что Евгений Гараничев и Антон Шипулин имеют неплохие исходные позиции.

– Да, сегодняшняя гонка и подиум были очень необычными – места на подиуме заняли люди, которые никогда раньше там не бывали, – приводит официальный сайт СБР слова Гросса. – Я очень удивлен плохими показателями почти всех спортсменов на стрельбе. Условия для стрельбы сегодня были вполне адекватные. Такие же, как на пристрелке и почти на всех тренировках. Ветер слева направо дул постоянно. Ничего не мешало стрелять хорошо. Спортсмены должны были справляться с этим. Последние номера имели преимущество – ветер почти стих, флажки оставались на месте. Поэтому, если сравнивать с пристрелкой, стрелявшие в последних номерах имели преимущество, потому что ветер стих.

Если говорить о пасьюте, то у Евгения Гараничева очень неплохие исходные позиции на завтрашний день. Анализируя ход, Антона Шипулина тоже можно причислить к тем людям, которые завтра будут бороться. Ногами они оба показали очень хорошие результаты.