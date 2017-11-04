Рикко Гросс: "Шипулин - лидер сборной, но у нас есть еще Бабиков, Цветков, Гараничев"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс подвел итоги тренировочного сбора команды в Ханты-Мансийске в преддверии старта олимпийского сезона. По словам специалиста, Антон Шипулин остается главной надеждой команды на Играх в Пхенчхане, однако успешно выступить могут и другие российские биатлонисты.

– Довольно сложно говорить о каких-то конкретных вещах, ситуация меняется практически каждый день. Могу сказать, что 3-4 человека в команде находятся в прекрасной форме уже сейчас – кто-то немного сильнее, кто-то чуть слабее на данный момент, – цитирует ugragamesport.ru Гросса. – Это рабочие моменты, мы не останавливаемся на текущей ситуации и продолжаем подготовку.

– Насколько отличается процесс подготовки в олимпийский сезон от предыдущих лет?

– Конечно, разница в подходе имеется. Перед Олимпиадой требования и ожидания выше, как и ответственность. Причем, не только спортсменов, но и тренерского штаба. Могу отметить, что сейчас с командой работают тренеры высочайшего класса. Мы постоянно взаимодействуем друг с другом, работаем совместно. Я имею в виду не только тренерский состав, который работает с Цветковым, Бабиковым, Елисеевым, Логиновым, Гараничевым и Шопиным, но также Андрея Гербулова и Андрея Крючкова, готовящих Волкова и Шипулина. Совместные сборы и контрольные тренировки позволяют реально оценивать, кто из восьми членов основного состава попадет на этапы Кубка мира.

– По результатам прошлого сезона Антон Шипулин занял вторую позицию в мировом кубковом тотале, из остальных спортсменов только Цветков и Гараничев вошли в топ-20. Можно ли говорить о том, что и сейчас Шипулин остается безоговорочным лидером в команде или же расстановка сил поменялась?

– Это даже не ставится под сомнение, Антон – бесспорный лидер в команде. Трудно переоценить его влияние на настрой всех остальных спортсменов. Однако нельзя сказать, что все наши надежды только на него. Если у Шипулина не задастся гонка, у нас в составе есть еще Бабиков, Цветков, Гараничев. У них также есть все шансы на попадание на подиум. И это важно, ведь работает вся команда, а не один спортсмен.