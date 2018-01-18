Рикко Гросс: "Разница между Логиновым и Сундбю лишь в том, что один из них русский"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс назвал "идиотичным" решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить Александру Логинову принять участие в Олимпийских играх-2018. Немецкий специалист отметил, что организация ведет себя неадеквтано по отношению к россиянам.

– Боюсь, что надежда на попадание Логинова на Олимпиаду крайне слаба, – цитирует "РИА Новости" Гросса. – Но ситуация в целом кажется мне идиотичной. Я задаю себе вопрос: в чем разница между Логиновым и Мартином Сундбю? И тот и другой были наказаны за положительный допинг-тест, и тот и другой отбыли дисквалификацию. Получается, дело лишь в том, что один русский, а второй норвежец?

МОК, на мой взгляд, имеет сейчас хороший шанс разрешить это противоречие. Но для этого он должен прийти к единому для всех решению. Считает правильным отстранять от Олимпиад спортсменов, в чьем прошлом была допинговая дисквалификация? Отлично! Отстраните всех, кто когда-либо был уличен в нарушении правил. У всех должны быть равные права.

Напомним, что МОК запретил Логинову принимать участие в Олимпийских играх в Пхенчхане за то, что россиянин был замешан в допинговом разбирательстве и уже отбыл годовую дисквалификацию. В то же время, норвежец Мартин Сундбю, который понес аналогичное наказание, на Игры оказался допущен.