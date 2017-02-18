Рикко Гросс: "Победа в эстафете – выдающееся достижение"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что команда добилась выдающегося достижения. Алексей Волков, Антон Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона и обошли ближайших преследователей – французов – на 5,8 секунды.

– Очень горд, рад, эта победа – выдающееся достижение, – сказал Гросс в эфире телеканала "Матч ТВ". – Цветков? В первый день, когда он неудачно выступил в спринтерской гонке, у него произошли некоторые изменения в голове. Такое случается в спорте высших достижений. Теперь он, наконец, освободил голову, мы были в нем уверены.