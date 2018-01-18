17:07 | Биатлон

Рикко Гросс: "На этапе в Антерсельве россиянам по силам бороться за две медали"


Старший тренер мужской российской сборной Рикко Гросс отметил, что Антерсельва, где проходит этап Кубка мира, является счастливым местом для команды. Также специалист подчеркнул, что холодная погода поспособствует успеху россиян.

– В Антхольце у российской команды всегда происходит некий прорыв, после которого даже скептики порой говорят: "А команда-то не слишком плоха!", – цитирует "РИА Новости" Гросса. – Считаю, нам сейчас вполне по силам бороться за две медали.

Здесь идеальная для нас погода, холодная. Термометр постоянно в минусе. По моим наблюдениям, холодная погода предпочтительнее для всего: для результата в целом, для лыжного хода. Я не знаю, чем это объяснить, но много раз убеждался: в холодную погоду российские спортсмены бегают гораздо лучше. Может быть, все дело в том, что Россия – северная страна, и для полной реализации своих возможностей спортсменам требуются более экстремальные условия?

Напомним, этап Кубка мира в Антхольце проходит с 18 по 21 января, он будет состоять из спринта, гонки преследования и масс-старта в мужском и женском зачетах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20180118/1131291875.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий