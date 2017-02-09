Рикко Гросс: "Мы хотели бежать в эстафете совершенно другим составом"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс после смешанной эстафеты на чемпионате мира отметил, что не он принимал окончательное решение о составе команды на гонку. По его словам, последнее слово было за СБР. Напомним, сборная России в итоге заняла третье место.

– Мы хотели бежать совершенно другой командой, но в федерации решили выступить именно таким составом, – цитирует Гросса Sky Sport. - Есть вещи, которые решаются вот таким способом.

Что касается Логинова, то он – спортсмен, который уже показывал хорошие результаты, но он был пойман на допинге и был наказан. Он не выступал два года. Тем не менее, он очень хороший спортсмен, что он доказал на чемпионате Европы и Кубке IBU. Поэтому он и получил свой шанс.

Что касается проблемы допинга, то очень важно, что Россия теперь имеет четкое представление о том, что нельзя допускать некоторые вещи. Есть понимание того, что борьба против допинга должна быть более прогрессивной. Я действительно считаю, что сейчас мы находимся на правильном пути.