Рикко Гросс: "Конфликт Шипулина и Фуркада стал самым главным стрессом за время работы со сборной России"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс назвал конфликт между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене самым большим стрессом за время работы с командой. Он также добавил, что сам пытался урегулировать ситуацию.

Напомним, в прошлом сезоне во время награждения после смешанной эстафеты в Хохфильцене Александр Логинов и Шипулин отказались жать руку Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова. Ранее француз также в некорректной форме напомнил о допинговой истории Логинова, который вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации.

– Что стало наибольшим стрессом за эти два года работы?

– Церемония награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене – та идиотская ситуация, когда Шипулин отказался пожать руку Фуркаду, а тот ушел с награждения, – приводит "Р-Спорт" слова Гросса. – Это был первый старт, у всех были больше обычного напряжены нервы. Никто толком не видел, что произошло на старте этапа между Фуркадом и Логиновым, никто не просмотрел видеозапись гонки, не разговаривал со спортсменами, но все с радостью принялись лить масло в огонь.

На следующий день я сам разыскал Мартена, чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию. Он мне честно ответил, что жалеет о случившемся, но поступить в тот момент иначе просто не имел права. Потому что его не поняла бы, прежде всего, его команда.

– А сами вы в тот момент были на стороне Фуркада или Шипулина с Логиновым?

– Меня спрашивали, намерен ли я подать протест. Я в ответ на это попросил, чтобы мне в неофициальном порядке прокрутили видеозапись двух моментов гонки: заключительной передачи эстафеты и финишного отрезка. И снял все претензии. Да, ситуация была для нас неприятной. Но в биатлоне случаются неприятные вещи, это всего лишь в правилах игры.