Рикко Гросс: "Доклад Макларена? Не втягивайте меня в эту тему"

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что спортсмены, которые попались на допинге, должны получить дисквалификацию. Специалист не захотел обсуждать доклад Ричарда Макларена, в котором тот обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Нельзя быть уверенным ни в одном спортсмене, что он чист, - приводит SZ.de слова Гросса. - Доклад Макларена? Не втягивайте меня в эту тему. Я должен заниматься своей тренерской работой. Если кто-то из моих спортсменов попадется на допинге, то он должен получить дисквалификацию. Но вообще вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответов.