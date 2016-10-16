Рикко Гросс: "Чемпионат Европы был для Гараничева не меньшим стрессом, чем чемпионат мира"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс в интервью "СЭ" отметил, что считает логичным участие Евгения Гараничева в эстафетной команде, несмотря на ряд ошибок спортсмена в решающих стартах. Он подчеркнул, что Гараничев не раз доказывал свою состоятельность.

– После чемпионата мира в Осло было много разговоров о том, продолжать ли ставить в эстафеты Евгения Гараничева или уже прекратить эти эксперименты. Мало того, что в Осло он заработал на своем этапе штрафной круг. Один круг был у Гараничева за год до этого – на чемпионате мира в Контиолахти, два – на мировом первенстве-2013 в Нове Место, еще один – в 2012-м в Рупольдинге. Соответственно не могу не спросить: какова на ваш взгляд перспектива Гараничева оказаться в составе эстафетной четверки на февральском чемпионате мира в Хохфильцене?

– Мы с вами сейчас вспоминаем неудачи, но ведь в том же Осло была смешанная эстафета, где Евгений выступил превосходно. На этапе Кубка мира в Хохфильцене он стал в эстафете единственным, кто чисто прошел оба рубежа, да и в Антхольце оказался одним из лучших.

– Может быть, все дело в том, что ответственность в эстафете мирового первенства наиболее высока и спортсмен просто не способен с ней справляться?

– Я знаю, как Евгений работает, насколько он может быть хорош. Не думаю, кстати, что чемпионат Европы в Тюмени был меньшим стрессом для Гараничева, чем выступление в Осло. Домашний чемпионат для лидера команды – это вообще не самая простая история. Но это не помешало российской команде с Гараничевым на последнем этапе одержать победу. По всем показателям Евгений был тогда в команде одним из наиболее быстрых, так что не бежать в эстафете он просто не мог.

– А не считаете ли вы ошибкой, что лидер команды был вынужден размениваться на второстепенный старт лишь потому, что чемпионат Европы был домашним?

– Мы очень тщательно просчитали всю подготовку, разбив команду на группы. И могу сказать, что выступление в Тюмени проходило для Гараничева исключительно в рамках подготовки к главному старту. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)