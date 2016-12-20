19:07 | БИАТЛОН

Рикко Гросс: "Будет жаль, но я смогу понять лишение России международных соревнований"

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Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс признался, что может понять перенос международных соревнований в другую страну, если IBU найдет доказательства массовых нарушений антидопинговых правил российской стороной. Ранее стало известно, что ВАДА передало в IBU список из 31 российского биатлониста, которые оказались под подозрением.

– Было бы жаль потерять международные турниры, но такое решение я мог бы понять, – цитирует Suddeutsche Zeitung Гросса. – Какие-то штрафные санкции должны следовать, и они должны быть приняты на политическом уровне.

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