Рикко Гросс: "Будет жаль, но я смогу понять лишение России международных соревнований"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс признался, что может понять перенос международных соревнований в другую страну, если IBU найдет доказательства массовых нарушений антидопинговых правил российской стороной. Ранее стало известно, что ВАДА передало в IBU список из 31 российского биатлониста, которые оказались под подозрением.

– Было бы жаль потерять международные турниры, но такое решение я мог бы понять, – цитирует Suddeutsche Zeitung Гросса. – Какие-то штрафные санкции должны следовать, и они должны быть приняты на политическом уровне.