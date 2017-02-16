Рикко Гросс: "Будь у Шипулина на один промах меньше - этого хватило бы для медали"

Тренер сборной России Рикко Гросс после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявил, что у Антона Шипулина был шанс завоевать медаль, а также отметил, что Алексей Волков показал хороший результат. Шипулин занял седьмое место, допустив два промаха и проиграв Лоуэллу Бэйли 43,6 секунды. У Волкова 11-е место, один промах и 1.28,7 отставание от лидера.

– Я видел эти ошибки Антона, они действительно такие, что смогли разозлить и его, и нас, – сказал в эфире "Матч ТВ" Гросс. – Потому что почти все эти выстрелы были габаритными. И будь у него всего на один промах меньше – этого хватило бы для медали. И вот в этом и состоит разница между тем местом, что занял Антон, и чемпионом мира. У нас есть все, чтобы быть победителями.

Волков показал сегодня хороший результат в любом случае. После этой гонки сядем и поговорим с ним. Посмотрим всю аналитику и подумаем, каковы шансы на его выступление в эстафете.