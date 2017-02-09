Ричард Паунд: "У IBU были веские основания предложить Тюмени отказаться от ЧМ-2021"

Бывший президент ВАДА, автор доклада о допинге в российской легкой атлетике Ричард Паунд поддержал решение IBU по поводу проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени. Накануне на внеочередном конгрессе IBU Союзу биатлонистов России было предложено добровольно отказаться от его проведения, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.

Ранее на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия лишилась ряда международных турниров, включая этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеский и молодежный чемпионат мира в Острове.

- Нам неизвестно то, что известно IBU. Безусловно, IBU не мог принять такое решение на пустом месте, но здесь много нюансов, - цитирует "Р-Спорт" Паунда. - Я думаю, что они протестировали не только биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, но и проанализировали большое количество документов. Я уверен, что у IBU были веские основания для того, чтобы предложить Тюмени отказаться от проведения соревнований, и это не только доклад Макларена.

IBU вправе принимать такие решения, и я уверен, что они следуют предписаниям кодекса Всемирного антидопингового агентства, особенно если страна находится под подозрением по поводу отсутствия контроля за допингом.