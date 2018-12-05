Рейс-директор IBU: "Жюри приняло правильно решение, в таком тумане нельзя проводить гонку"

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что жюри мужской индивидуальной гонки на 20 километров на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке приняло правильное решение об отмене старта состязания, сообщает РИА Новости.

​– Это было трудное решение, приводит слова Нунара РИА Новости. – Нужно рассматривать ситуацию в целом, не только в отношении стрельбы. В таком тумане невозможно было обеспечить условия для равной стрельбы, но не только в этом проблема. На трассе тоже есть туман, особенно в том месте, где очень быстрый спуск. А это очень опасно. И когда складываешь все эти факторы, понимаешь, что жюри лучше было принять решение об отмене. Может быть, через полчаса будут очень хорошие условия, но даже в этом случае к концу гонки условия опять ухудшились бы. Поэтому, думаю, что мы приняли правильное решение.

Тяжело было сразу сказать, получится провести гонку сегодня или нет. Ситуация менялась ежеминутно. Вот уже сейчас, через несколько минут после отмены, видно, что погода улучшилась. Но решение принято.

Мужская индивидуальная гонка должна была начаться в среду в 16.15 (мск), однако в связи с погодными условиями старт отложили 20 минут, а затем перенесли на 6 декабря. Ожидается, что гонка начнется в четверг в 12.15 (мск).