Решение по отстраненной Глазыриной будет принято до начала сезона

IBU примет решение по поводу российской биатлонистки Екатерины Глазыриной до старта сезона, сообщает официальный сайт союза. Спортсменка временно отстранена от соревнований с 10 февраля на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Отмечается, что дисциплинарная комиссия IBU рассмотрела ситуацию с Глазыриной на прошлой неделе. Вне зависимости от того, когда будет принято окончательное решение, биатлонистка сохраняет статус дисквалифицированной.

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 ноября по 3 декабря в Эстерсунде.