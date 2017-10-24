00:00 | Биатлон

Решение по отстраненной Глазыриной будет принято до начала сезона


IBU примет решение по поводу российской биатлонистки Екатерины Глазыриной до старта сезона, сообщает официальный сайт союза. Спортсменка временно отстранена от соревнований с 10 февраля на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

Отмечается, что дисциплинарная комиссия IBU рассмотрела ситуацию с Глазыриной на прошлой неделе. Вне зависимости от того, когда будет принято окончательное решение, биатлонистка сохраняет статус дисквалифицированной. 

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 ноября по 3 декабря в Эстерсунде.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий