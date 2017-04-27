Решение о должности главного тренера сборной России примет министр спорта

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что решение о будущем должности главного тренера сборной России будет принято министром спорта РФ Павлом Колобковым. Ранее главный тренер национальной команды Александр Касперович заявил, что занимаемая им должность вскоре, возможно, будет упразднена.

– Это решение примет министр спорта, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – Павел Анатольевич Колобков сказал, что все заявления федераций зимних видов спорта, кто поспешил их озвучить, – это профанация, которая пока только является мнением федераций.

Все эти вопросы пройдут через процедуру утверждения, как положено и предписано законом Российской Федерации. Предложения могут иметь место, но будет оно так или нет, можно будет говорить после того, как выйдет приказ министра спорта о назначении главного тренера.