Разван Луческу: "ПАОК должен еще лучше подготовиться к "Спартаку"

Главный тренер ПАОК Разван Луческу отметил, что победа над "Базелем" (2:1, 3:0) во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов придаст команде уверенности. Вместе с тем, по его словам, игрокам нужно быть еще более сконцентрированными во время игр со "Спартаком" в 3-м раунде отбора.

- Нам нужо сохранить победный настрой и с его помощью подготовиться к следующей игре, - приводит пресс-служба ПАОК слова Луческу. - В матчах со "Спартаком" должны быть еще более сконцентрированными, подготовленными. Победа над "Базелем" очень важна с психологической точки зрения. Но пока рано делать прогнозы на игры со "Спартаком".