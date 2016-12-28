Раубичи не примут перенесенный из Тюмени этап Кубка мира

Директор спорткомплекса "Раубчи" Андрей Асташевич отметил, что перенесенный из Тюмени этап Кубка мира не состоится в Белоруссии. По его словам, комплекс не готов принимать соревнования в марте. Ранее Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа, чтобы не создавать напряженность. После публикации второй части доклада Ричарда Макларена некоторые спортсмены заговорили о возможности бойкота соревнований.

- Слухи всегда ходят, - приводит "Прессбол" слова Асташевича. - "Раубичи" в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

- То есть перенесенный из Тюмени этап в Белоруссии не состоится точно?

- Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале.