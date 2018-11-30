Расследование дел четырех российских биатлонистов завершится через несколько дней

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что расследование в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, завершится через несколько дней.

По его словам, после этого материал будет передан в Независимую антидопинговую комиссию (ADHP), и имена биатлонистов будут оглашены официально.

Речь идет о расследования дел о допинге четырех российских биатлонистов, которые были обвинены в начале сентября (по информации СМИ, это олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов).

– Прежде всего, IBU на данный момент не обнародует имена спортсменов, – цитирует Далина life.ru. – Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом. Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в ADHP. Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс.