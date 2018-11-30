Расследование дел четырех российских биатлонистов завершится через несколько дней

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что расследование в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, завершится через несколько дней.
По его словам, после этого материал будет передан в Независимую антидопинговую комиссию (ADHP), и имена биатлонистов будут оглашены официально.
Речь идет о расследования дел о допинге четырех российских биатлонистов, которые были обвинены в начале сентября (по информации СМИ, это олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов).
– Прежде всего, IBU на данный момент не обнародует имена спортсменов, – цитирует Далина life.ru. – Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом. Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в ADHP. Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1174310/ghlava_mirovogho_biatlona_rassliedovaniie_o_dopinghie_rossiian_zaviershaietsia