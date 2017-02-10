Рафаэль Пуаре: "На месте Фуркада сделал бы так же"

Один из самых титулованных французских биатлонистов Рафаэль Пуаре поддержал соотечественника Мартена Фуркада. 28-летний француз во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене подрезал россиянина Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.
– Эта история сильно обсуждается во Франции, – цитирует L'Equipe Пуаре. – Конечно, большинство поддерживают Фуркада, но многие считают, что было неправильно покидать церемонию награждения. Думаю, что на его месте, наверное, сделал бы то же самое, но пожалел бы впоследствии. Этот поступок не был хорошим. Тем не менее действия Шипулина были очень неуважительными. Но Мартен умеет приходить в себя после подобных случаев. Он как лев, который собирается нанести ответный удар.
Мартен считает себя человеком, который изо всех сил в одиночку борется против допинга. Мы не хотим, чтобы наш красивый вид спорта стал похож на велосипедный, где говорят больше о допинге, чем о спорте. В одиночку нельзя выиграть эту борьбу. Различные ассоциации делают работу. А Фуркад, как лучший биатлонист, чувствует, что у него нет выбора.
sergey.v1968
Ну конечно, мигелита, ты же ещё и выталкивал олимпийских чемпионов. Как ни откроешь обсуждение - если там есть твой коммент, то везде вечное от тебя !я, я, я". Закомплексованное днище
15:27
vit 72
marksan Ты ещё сюда приплёл бы войну 1812 года. Не позорься.
14:58
Don Miguel
Я жал руку соперников всегда. Если что-то мне не нравилось, "грозил ему пальчиком", потом спокойно разбирались, что и почему. Хотя иногда и не очень спокойно, матерком друг дружку поливали. Но пивко потом пили вместе. Ну не пьедестале же нам морды бить, или орать друг на друга? Или там демонстративно не жать руки и спрыгивать. Мужики мы, или как? Без посторонних разобраться не можем? Значит... бабы
13:36
Papa Dolphin
Т-174 Если прогнать сейчас "ту" мочу пуаре с учётом новых технологий - то его бы расстреляли 12:32 ---------прогони ее через свой рот, дурачок )))))
12:59
marksan
И это французы? Это не из тех французов, которые благодарны русским за 2-ю мировую! Это те французы, которые облизывали немцев с 1940 по 1945! Но это не те французы из Трёх мушкетёров! Они из тех, которые пока не попались на допинге! А я уверен, что Фуркад сидит на допинге, как в своё время астматик Бьёрндален, глотая лекарства, укладывал всех конкурентов. Время рассудит всех, но теперь у меня от французов полное невосприятие, как спортсменов!
12:51
vasiunchik
Придурки штоле? Как подножка Логинову во время гонки может помочь в борьбе с допингом???
12:48
Т-174
Если прогнать сейчас "ту" мочу пуаре с учётом новых технологий - то его бы расстреляли
12:32
Айртон
Vlаdimir Пуаре говорит не все. Во Франции СМИ не показывали сюжет с подножкой Логинову, как и не показывали борьбу с Шипулиным на финишной прямой, а показали только то, что ему русские НЕ пожали руку. ------------------------- А гонку во Франции тоже не показывали?))
12:28
Levbereg
Срочно ему в комнату вкурить через форточку допинг ( махорку))) А если серьезно. Он хороший спортсмен и его можно понять. Но почему он тогда к норвежцам нормально относится? Они всю жизнь одни астматики. Здоровых в биатлон в Норвегии похоже не берут
12:17
gayduk
А этого старого долбоящера вообще никто не спрашивает
12:13
Тони Старк
Трусливые французишки так бы во время ВОВ боролись,но сражаться это одно,а языком чесать другое.Нет ничего удивительного,что их там арабы,негры режут,насилуют,взрывают,трусливые люди и трусливая нация.А,что же до Логинова то он своё отсидел,по такому принципу надо лягушатников за наполеона и войну 1812 года судить!
11:57
Дистас
Фуркад действует и говорит так, будто уверен в собственной непогрешимости. Но допинг может оказаться однажды и в его теле.
11:50
Vlаdimir
Пуаре говорит не все. Во Франции СМИ не показывали сюжет с подножкой Логинову, как и не показывали борьбу с Шипулиным на финишной прямой, а показали только то, что ему русские НЕ пожали руку. Именно поэтому во Франции такая реакция и поддержка Фуркада. Так что если уж говоришь, то говори всю правду.
11:36