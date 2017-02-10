Рафаэль Пуаре: "На месте Фуркада сделал бы так же"

Один из самых титулованных французских биатлонистов Рафаэль Пуаре поддержал соотечественника Мартена Фуркада. 28-летний француз во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене подрезал россиянина Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.

– Эта история сильно обсуждается во Франции, – цитирует L'Equipe Пуаре. – Конечно, большинство поддерживают Фуркада, но многие считают, что было неправильно покидать церемонию награждения. Думаю, что на его месте, наверное, сделал бы то же самое, но пожалел бы впоследствии. Этот поступок не был хорошим. Тем не менее действия Шипулина были очень неуважительными. Но Мартен умеет приходить в себя после подобных случаев. Он как лев, который собирается нанести ответный удар.

Мартен считает себя человеком, который изо всех сил в одиночку борется против допинга. Мы не хотим, чтобы наш красивый вид спорта стал похож на велосипедный, где говорят больше о допинге, чем о спорте. В одиночку нельзя выиграть эту борьбу. Различные ассоциации делают работу. А Фуркад, как лучший биатлонист, чувствует, что у него нет выбора.