12:00 | БИАТЛОН

Рафаэль Пуаре: "Фуркад - лучший биатлонист в истории"

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Восьмикратный чемпион мира француз Рафаэль Пуаре назвал своего соотечественника Мартена Фуркада лучшим биатлонистом в истории. Фуркад-младший выиграл 10 титулов чемпиона мира, два олимпийских золота и выигрывал Большой хрустальный глобус пять последних сезонов подряд.

- Фуркад - лучший биатлонист в истории, - цитирует L'Equipe Пуаре. - Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. Но на дистанции я не был так же стабилен. Это самый классный биатлонист из всех, кого я видел.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Большой вождь

Все же на самом деле знают, что лучший это Бьёрндален

12:49

Айртон

Рафаэль тоже входит в число лучших всех времён.)) Много приятных воспоминаний от его побед.))

12:36

inspire

Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. =============== Пуаре такой Пуаре ))) совершенно не изменился )))

12:26

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