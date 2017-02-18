Рафаэль Пуаре: "Фуркад - лучший биатлонист в истории"

Восьмикратный чемпион мира француз Рафаэль Пуаре назвал своего соотечественника Мартена Фуркада лучшим биатлонистом в истории. Фуркад-младший выиграл 10 титулов чемпиона мира, два олимпийских золота и выигрывал Большой хрустальный глобус пять последних сезонов подряд.
- Фуркад - лучший биатлонист в истории, - цитирует L'Equipe Пуаре. - Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. Но на дистанции я не был так же стабилен. Это самый классный биатлонист из всех, кого я видел.
Большой вождь
Все же на самом деле знают, что лучший это Бьёрндален
12:49
Айртон
Рафаэль тоже входит в число лучших всех времён.)) Много приятных воспоминаний от его побед.))
12:36
inspire
Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. =============== Пуаре такой Пуаре ))) совершенно не изменился )))
12:26