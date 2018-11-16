Рабочая группа СБР по выполнению критериев IBU начнет работу на следующей неделе

Член правления СБР Сергей Чепиков рассказал "СЭ" о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами исполнения критериев, озвученных президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далиным. Выполнение этих 12 критериев будет условием для возвращения России в число полноправных членов организации.

- На следующей неделе будет создана рабочая группа, мы внесем предложения с нашей стороны. Это группа будет следовать по пунктам и следить за выполнением критериев, - сказал Чепиков. – Эта группа будет собираться не реже, чем раз в два месяца. (Игорь Новиков)

Сергей Чепиков: "Визит IBU был очень позитивным. Там хотят видеть Россию в своих рядах"