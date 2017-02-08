Против ужесточения наказаний за допинг выступила только Украина

Федерация биатлона Украины единственной выступила против ужесточения наказаний за допинг на внеочередном конгрессе IBU, сообщает tv2.no. Ранее 154 спортсмена из 22 стран написали открытое письмо IBU, в котором потребовали увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения до 8 лет, а также ввести штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.
По словам украинских представителей, данная позиция обусловлена тем, что федерация финансируется государством, а в случае штрафов есть риск потерять спонсорство.
Block100
@ samsam ****************************************** Прочитайте ещё раз.)) Украина беспокоится только об увеличении штрафа до 1 млн. $
22:44 8 февраля
samsam
Это ведь в газете написано. "Конгресс поддержал инициативу спортсменов по введению более жестких антидопинговых правил и более строгих дисциплинарных мер, принимая во внимание информацию из письма ВАДА от 27 января 2017 года. Перед там как проголосовать по предложению о восьмилетней дисквалификации, делегаты конгресса получили составленное ВАДА письмо от 27 января, в котором говорится: "В целях соблюдения обязательных требований кодекса ВАДА IBU не может вносить правки в свои антидопинговые правила таким образом, чтобы накладываемое им наказание было бы более жестким, чем предусмотрено кодексом". Основываясь на этой рекомендации, конгресс отклонил предложение о восьмилетней дисквалификации, чтобы не нарушать кодекс ВАДА".
19:56 8 февраля
samsam
А как же решение? "Главные решения конгресса IBU: - Отклонить предложение об увеличении срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет (в целях соблюдения обязательных требований кодекса ВАДА);" Про Украину ни слова. И как ИБУ может менять то, что менять они не в праве.
19:54 8 февраля