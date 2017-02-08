19:43 8 февраля | БИАТЛОН

Против ужесточения наказаний за допинг выступила только Украина

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Федерация биатлона Украины единственной выступила против ужесточения наказаний за допинг на внеочередном конгрессе IBU, сообщает tv2.no. Ранее 154 спортсмена из 22 стран написали открытое письмо IBU, в котором потребовали увеличить срок дисквалификации за допинговые нарушения до 8 лет, а также  ввести штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

По словам украинских представителей, данная позиция обусловлена тем, что федерация финансируется государством, а в случае штрафов есть риск потерять спонсорство.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Block100

@ samsam ****************************************** Прочитайте ещё раз.)) Украина беспокоится только об увеличении штрафа до 1 млн. $

22:44 8 февраля

samsam

Это ведь в газете написано. "Конгресс поддержал инициативу спортсменов по введению более жестких антидопинговых правил и более строгих дисциплинарных мер, принимая во внимание информацию из письма ВАДА от 27 января 2017 года. Перед там как проголосовать по предложению о восьмилетней дисквалификации, делегаты конгресса получили составленное ВАДА письмо от 27 января, в котором говорится: "В целях соблюдения обязательных требований кодекса ВАДА IBU не может вносить правки в свои антидопинговые правила таким образом, чтобы накладываемое им наказание было бы более жестким, чем предусмотрено кодексом". Основываясь на этой рекомендации, конгресс отклонил предложение о восьмилетней дисквалификации, чтобы не нарушать кодекс ВАДА".

19:56 8 февраля

samsam

А как же решение? "Главные решения конгресса IBU: - Отклонить предложение об увеличении срока дисквалификации за употребление допинга до 8 лет (в целях соблюдения обязательных требований кодекса ВАДА);" Про Украину ни слова. И как ИБУ может менять то, что менять они не в праве.

19:54 8 февраля

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