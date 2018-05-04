Прокунин возглавил женскую сборную Украины

Российский тренер Андрей Прокунин сообщил, что в ближайшее время возглавит женскую сборную Украины. Напомним, что последние два года он работал с национальной командой Кореи. Соглашение с украинской федерацией рассчитано на весь олимпийский цикл.

– Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд, – цитирует "Р-Спорт" Прокунина. – Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу.