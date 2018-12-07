Президент СБР Владимир Драчев: "Были уверены в Логинове. У него все должно получиться"

Президент союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал "СЭ" успех Александра Логинова в мужском спринте на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин завоевал бронзу с результатом 24.2,7. Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе – 23.46,3. Вторым стал француз Антонен Гигонна с отставанием от победителя в 16,1 секунды.

- Логинов всю предсезонку очень хорошо отработал, - сказал Драчев. - Он практически все контрольные гонки выиграл, поэтому мы были уверены, что у этого парня все должно получиться. (Арман Мкртчян)

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