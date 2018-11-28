Президент Международного союза биатлонистов Далин сломал ногу

Как сообщает медиа-служба Международного союза биатлонистов (IBU), президент организации Олле Далин сломал ногу и перенес операцию на прошлых выходных. Из-за травмы он не сможет приехать на первый этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря 2018 года.

Отмечается, что Далин приложит все усилия для того, чтобы нанести визит на второй этап соревнований, который состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря.

Олле Далин был избран на пост президента IBU в сентябре 2018 года, получив 39 голосов. Его конкурент - глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока – набрала 12 голосов.

Предыдущий глава организации норвежец Андерс Бессеберг ушел с этого поста из-за подозрений в его адрес в коррупции, и не стал выставлять свою кандидатуру на выборах.