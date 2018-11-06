Президент IBU: "В середине ноября назовем СБР критерии для восстановления"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал о запланированной встрече с представителями Союза биатлонистов России (СБР). Он отметил, что на этой встрече будут названы критерии восстановления организации.

- В перспективе мы хотим, чтобы СБР вновь стал важным игроком. Но они должны сделать свою домашнюю работу, - цитирует президента Reuters. - Это важно для доверия как к IBU, так и к СБР. Мы обсуждали критерии (для восстановления членства СБР - прим. "СЭ"). Мы встретимся с представителями СБР в середине ноября, представим им эти критерии, а затем объявим их.

Напомним, 7 сентября российской стороне было отказано в восстановлении

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. После этого была создана рабочая группа по этому делу.

Согласно ограничениям, СБР не может голосовать на конгрессе IBU, выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности и проводить международные соревнования.