Президент Федерации лыжного спорта Франции решил поговорить с Фуркадом

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно. По его словам, оснований для этого нет.
Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.
Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне первыми не пожали руку Фуркаду.
- Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях, - цитирует ТАСС Вьон. - И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.
EVIL915
Мишель Вьон! Хватит смелости убрать из сборной Мартена?
23:14 9 февраля
zenitoman
Пусть этот лягушачий араб "укусит" мой член!
21:54 9 февраля
_Сергей_
Не зря президент французской федерации сказал, что Фуркаду нужно сосредоточиться на золоте, а не на скандалах. Одно золото французы сегодня уже потеряли: не ждал бы Фуркад Логинова на передаче эстафеты, рванул бы как обычно со старта - догнал бы немцев. Этих двух секунд топтания на старте до золота и не хватило в итоге)
21:44 9 февраля
Григорич
Все, что сделал Фуркад к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.
21:11 9 февраля
джей
Фуркад поймал "звездную болезнь ". Вообразил себя судьей и вершителем судеб. Не видит земли под ногами.
20:54 9 февраля
Ventel
Фуркад ЧМО!
20:49 9 февраля
saiga
Подрезал Фуркад Шипулина, Логинова толкнул. Вы что там смотрели?
20:41 9 февраля