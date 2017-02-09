20:34 9 февраля | БИАТЛОН

Президент Федерации лыжного спорта Франции решил поговорить с Фуркадом

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Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно. По его словам, оснований для этого нет.

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.

​Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне первыми не пожали руку Фуркаду.

- Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях, - цитирует ТАСС Вьон. - И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.


 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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EVIL915

Мишель Вьон! Хватит смелости убрать из сборной Мартена?

23:14 9 февраля

zenitoman

Пусть этот лягушачий араб "укусит" мой член!

21:54 9 февраля

_Сергей_

Не зря президент французской федерации сказал, что Фуркаду нужно сосредоточиться на золоте, а не на скандалах. Одно золото французы сегодня уже потеряли: не ждал бы Фуркад Логинова на передаче эстафеты, рванул бы как обычно со старта - догнал бы немцев. Этих двух секунд топтания на старте до золота и не хватило в итоге)

21:44 9 февраля

Григорич

Все, что сделал Фуркад к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.

21:11 9 февраля

джей

Фуркад поймал "звездную болезнь ". Вообразил себя судьей и вершителем судеб. Не видит земли под ногами.

20:54 9 февраля

Ventel

Фуркад ЧМО!

20:49 9 февраля

saiga

Подрезал Фуркад Шипулина, Логинова толкнул. Вы что там смотрели?

20:41 9 февраля

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