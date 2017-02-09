Президент Федерации лыжного спорта Франции решил поговорить с Фуркадом

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что называть конфликтную ситуацию между французом Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно. По его словам, оснований для этого нет.

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления.

​Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне первыми не пожали руку Фуркаду.

- Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях, - цитирует ТАСС Вьон. - И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.



