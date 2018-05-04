Президент Федерации биатлона Украины: "Негативная реакция на назначение Прокунина уже есть"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о назначении на пост главного тренера женской сборной российского специалиста Андрея Прокунина. Он отметил, что задачей тренера будет возвращение максимальной квоты на Кубке мира и создание новой команды на следующие Олимпийские игры в Пекине.

- Почему остановили выбор именно на Прокунине?

- Это было решение комиссии. Мы пришли к выводу, что этот тренер нам подходит.

- Не боитесь негативной реакции общественности и болельщиков из-за того, что Андрей Прокунин россиянин?

- Она есть. Но если смотреть на общественность, мы никогда не будем развиваться. Нужно учитывать профессиональные качества и обстоятельства. У нас много болельщиков, и все думают по-разному. Невозможно прислушиваться ко всем.

- То есть негативная реакция уже есть?

- Конечно, есть. Не без этого.

- Прокунину не тяжело будет работать из-за этого, как считаете?

- Это у него спросите. Думаю, что будет не тяжело. А на выходе уже посмотрим.

- Какие задачи поставили перед ним?

- Вернуть максимальную квоту на Кубке мира и создать новую команду на следующие Олимпийские игры в Пекине. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)