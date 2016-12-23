Пресс-служба губернатора Тюменской области: мы солидарны с СБР

Андрей Осипов, пресс–атташе губернатора Тюменской области Владимира Якушева, сообщил "СЭ", что руководитель региона решил не комментировать заключение, вынесенное накануне комиссией IBU. По сообщению IBU, Союз биатлонистов России вернул Международному союзу этап Кубка мира, который должен был пройти с 9 по 12 марта в Тюмени.

– Владимир Владимирович принял решение не комментировать решение, озвученное в четверг на заседании комиссии IBU. Однако он солидарен с позицией Союза биатлонистов России, - сказал Осипов. (Любовь КОНЯЕВА)