Пресс-атташе СБР: "Инцидент с гимном - техническая накладка"

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов уверен, что инцидент во время цветочной церемонии на чемпионате Европы возник из-за технической накладки. Организаторы турнира в польском Душники-Здруй по ошибке включили гимн России. В это время российские и украинские биатлонисты покинули пьедестал.

- Случившийся инцидент - однозначно техническая накладка, - сказал Бойцов. - Это и по видео заметно. Во время цветочной церемонии гимн звучать не должен. Когда цветочная церемония и вручение медалей проходит в один день, обычно все стоят на пьедестале, спортсменам дарят букеты, они спускаются, отдают цветы и снова поднимаются на пьедестал. Гимн звучит в момент вручения медалей.

Здесь же была последняя гонка, народ уже расходился, возможно, организаторы тоже куда-то торопились и включили гимн прямо во время цветочной церемонии. Видимо, кто-то из организаторов это заметил и дал команду прекратить неурядицу, гимн прервать. Политических мотивов здесь абсолютно не прослеживается (Любовь КОНЯЕВА)

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