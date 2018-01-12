Председатель тренерского штаба сборной России: "Бронза - успех для нас"

Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов после эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что у россиян были проблемы с подготовкой инвентаря. Специалист также добавил, что бронза – успех для национальной команды.

– Третье место – успех, безусловно, – сказал во флеш-интервью Барнашов. – У нас были предпосылки к этому результату. Нам всегда не очень везет на одном из этапов эстафеты, но тренеры выставили тот состав, который планировался и который подготавливается к Олимпиаде. Конечно, этот состав предварительный, будут коррективы. Мы Волкову давали задачу, что после его этапа отставание должно быть не больше 15 секунд, что он и выполнил. У Цветкова была другая немного задача, может, он не справился, но он после высоты, поэтому это могло сказаться. Про Бабикова можно так же сказать, они вместе с Цветковым приехали с высоты. На последнем этапе идет самая мощная борьба, поэтому мы выставили Шипулина. Только Франция решила всех обхитрить и сделать перестановки, выставив Фуркада на третий этап.

Бабиков и Цветков? Они после высоты и на каждый организм это влияет по-разному. Акклиматизация может прийти на разные дни. Они оба сейчас снова отправятся на сбор, на ту же высоту как в Антерсельве. Там же сейчас Елисеев.

Шипулин? Он бежал так, как должен бежать. Сегодня был коварный снег. Все отмечали, что у нас были проблемы с подготовкой инвентаря. Шипулин бежал на лыжах 2011 года.

Логинов? Мы все в ожидании, когда он наберет форму, потому что он сильный спортсмен. Он должен остаться в команде. Логинов будет в Антерсельве, как и Бабиков, Цветков и Шипулин. У Волкова будет другая программа.