Поварницын занял четвертое место в спринте на Кубке IBU, победил француз Бегю

На этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал французский биатлонист Аристид Бегю.

В тройку лучших также попали немцы Доминик Райтер и Юстус Штрелов. Россиянин Александр Поварницын занял четвертое место. Сергей Корастылев стал седьмым, Антон Бабиков - 16-м.

Биатлон

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Аристид Бегю (Франция) - 25.39,0 (0 шт. кругов)

2. Доминик Райтер (Германия) - отставание 22,0 (0)

3. Юстус Штрелов (Германия) - 28,3 (0)

4. Александр Поварницын (Россия) - 31,3 (2)

5. Роман Рес (Германия) - 33,1 (2)

6. Сиверт Баккен (Норвегия) - 39,5 (3)

7. Сергей Корастылев (Россия) - 40,8 (1)

16. Антон Бабиков (Россия) - 1.11,9 (3)

34. Юрий Шопин (Россия) - 2.05,9 (3)

42. Василий Томшин (Россия) - 2.17,8 (3)

44. Петр Пащенко (Россия) - 2.19,0 (6)