Попов - про избрание Драчева: "Готов поработать с ним на благо российского биатлона"

Олимпийский чемпион 1988 года, четырехкратный чемпион мира, известный советский и белорусский биатлонист Александр Попов прокомментировал избрание Владимира Драчева на пост президента СБР.

Напомним, что Драчев был избран президентом СБР 18 мая во время отчетно-выборной конференции в Тюмени. С 2002 по 2006 годы Драчев выступал за сборную Белоруссии, главным тренером которой был Попов.

– До выборов кого считали фаворитом?

– Мне из Белоруссии было сложно оценить обстановку, не находясь внутри процесса. На основании того, что предлагали оба кандидата, и у Владимира, и Виктора были хорошие идеи.

– Драчев – оптимальная кандидатура в данный момент?

– Уверен, что Владимир набрался опыта на руководящей должности. С учетом того, что сейчас происходит с российским биатлоном, и что предлагает Драчев, его избрание можно считать правильным шагом. Все будет зависеть только от него. Ему, как руководителю, сейчас важно сплотить вокруг себя команду. Тогда дело будет спориться. Но время покажет.

– Если от него последует предложение поработать в СБР, как отреагируете?

– Не откажусь, конечно. Готов поработать на благо российского биатлона. (Андрей ШИТИХИН)