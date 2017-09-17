Попавшая в ДТП Медведцева находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения по Красноярскому краю Зоя Масленникова подчеркнула, что жизни бывшей российской биатлонистки Ольги Медведцевой, попавшей в ДТП под Красноярском, ничего не угрожает. Она добавила, что Медведцевой оказывается медицинская помощь в полном объеме.

42-летняя Медведцева вчера попала в ДТП, вместе с ней в машине находились экс-биатлонистки Ольга Вилухина и Светлана Слепцова, а также бывший руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина. Олимпийская чемпионка получила черепно-мозговую травму, после чего перенесла операцию.

– Действительно, Ольга Медведцева сейчас находится в одном из крупных городских стационаров, она перенесла операцию, – приводит ТВК слова Масленниковой. – Состояние ее характеризуется как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.