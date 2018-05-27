Польховский рассчитывал, что Драчев займет более жесткую позицию во главе СБР

Известный тренер Валерий Польховский заявил, что рассчитывал на более жесткую позицию нового главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева в принятии решений по сборным.

Польховский ранее заявлял, что принял предложение Драчева возглавить женскую сборную России, но в субботу глава СБР объявил, что этот пост займет Виталий Норицын. Также Драчев заявил, что СБР отказался от приглашения в сборные России двух тренеров, которые были связаны с допинг-скандалами.

– Связаться с Драчевым? Нет, я просто не посчитал нужным это делать, – приводит РИА "Новости" слова Польховского. – Хотя, наверное, насторожиться стоило чуть раньше, когда я получил от Драчева sms, где было сказано: "(Александр) Тихонов поддержал меня на выборах, а это надо ценить…" Очень жаль, на самом деле: я рассчитывал, честно говоря, что Владимир, встав во главе российского биатлона, займет более жесткую позицию.

Польховский с 1992 по 1999 год работал в тренерском штабе мужской сборной России, а с 2001 по 2007 год – с женской командой. В 2011 году он стал главным тренером сборной России. По итогам сезона-2011/12 должность главного тренера была упразднена, а Польховский покинул тренерский штаб национальной команды. Через год после Олимпийских игр в Сочи он возглавил сборную Казахстана.