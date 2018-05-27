17:45 | Биатлон

Польховский рассчитывал, что Драчев займет более жесткую позицию во главе СБР

Известный тренер Валерий Польховский заявил, что рассчитывал на более жесткую позицию нового главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева в принятии решений по сборным.

 
Валерий ПОЛЬХОВСКИЙ (справа).Польховскому предпочли молодого и неконфликтного

Польховский ранее заявлял, что принял предложение Драчева возглавить женскую сборную России, но в субботу глава СБР объявил, что этот пост займет Виталий Норицын. Также Драчев заявил, что СБР отказался от приглашения в сборные России двух тренеров, которые были связаны с допинг-скандалами.

– Связаться с Драчевым? Нет, я просто не посчитал нужным это делать, – приводит РИА "Новости" слова Польховского. – Хотя, наверное, насторожиться стоило чуть раньше, когда я получил от Драчева sms, где было сказано: "(Александр) Тихонов поддержал меня на выборах, а это надо ценить…" Очень жаль, на самом деле: я рассчитывал, честно говоря, что Владимир, встав во главе российского биатлона, займет более жесткую позицию.

Польховский с 1992 по 1999 год работал в тренерском штабе мужской сборной России, а с 2001 по 2007 год – с женской командой. В 2011 году он стал главным тренером сборной России. По итогам сезона-2011/12 должность главного тренера была упразднена, а Польховский покинул тренерский штаб национальной команды. Через год после Олимпийских игр в Сочи он возглавил сборную Казахстана.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20180527/1137392712.html​

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