Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России определился с составом на индивидуальную гонку у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщил в своем "Инстаграме" известный комментатор Дмитрий Губерниев. В состав команды попали Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.

Индивидуальная гонка пройдет 15 февраля. Пока в активе сборной России всего одна медаль на чемпионате мира – бронза в смешанной эстафете.