17:57 | БИАТЛОН

Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира

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Тренерский штаб сборной России определился с составом на индивидуальную гонку у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщил в своем "Инстаграме" известный комментатор Дмитрий Губерниев. В состав команды попали Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.

Индивидуальная гонка пройдет 15 февраля. Пока в активе сборной России всего одна медаль на чемпионате мира – бронза в смешанной эстафете.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Veg Sneggi

а чо так рано, еще три дня

18:12

ЮКИ

очередной тренерский экскремент?!

18:07

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