Подчуфарова, скорее всего, пропустит спринт

По информации "СЭ", Ольга Подчуфарова не примет участия в завтрашней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Вряд ли выступят в ней и Ирина Услугина с Дарьей Виролайнен – они сейчас на сборе в Рамзау. Таким образом, по всей видимости, в спринте Россию представят Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова и Екатерина Глазырина.
sarkis1957
Лучше бы она ВЕСЬ чемпионат пропустила....
19:05 9 февраля
mrazotka
как человека не готового физически, допускают к эстафете?? кто за это ответит???? почему у в команде Гросса нет проблем с подготовкой спортсменов, а у девок 1-2 в лучшем случае могут пробежать 6км этап эстафеты не сдохнув на третем кругу??? что за позорище???
19:00 9 февраля
Садык
с ней и слеп(цовой)ая--нельзя подпускат.
18:27 9 февраля
maximalist
Подчуфарову и Норицына на IBU. Губер сказал, что у Подчуфаровой отец коммерс. Теперь понятно откуда ноги растут.
18:15 9 февраля
Andre_Saratov
2 эстафеты побежит, и возможно индивидуалку. Всю программу явно не осилит.
15:55 9 февраля
кузя23
Это значит и пасьют мимо. А зачем везли тогда???
15:32 9 февраля
RW.irk
Что значит, скорее всего?! Норицын два дня назад уже сказал, кто и и что побежит!
15:24 9 февраля