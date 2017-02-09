15:05 9 февраля | БИАТЛОН

Подчуфарова, скорее всего, пропустит спринт

0
0
0
7

По информации "СЭ", Ольга Подчуфарова не примет участия в завтрашней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Вряд ли выступят в ней и Ирина Услугина с Дарьей Виролайнен – они сейчас на сборе в Рамзау. Таким образом, по всей видимости, в спринте Россию представят Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова и Екатерина Глазырина.

Опрос

Сколько золотых медалей чемпионата мира по биатлону, на ваш взгляд, может завоевать сборная России?
голосовать
0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

sarkis1957

Лучше бы она ВЕСЬ чемпионат пропустила....

19:05 9 февраля

mrazotka

как человека не готового физически, допускают к эстафете?? кто за это ответит???? почему у в команде Гросса нет проблем с подготовкой спортсменов, а у девок 1-2 в лучшем случае могут пробежать 6км этап эстафеты не сдохнув на третем кругу??? что за позорище???

19:00 9 февраля

Садык

с ней и слеп(цовой)ая--нельзя подпускат.

18:27 9 февраля

maximalist

Подчуфарову и Норицына на IBU. Губер сказал, что у Подчуфаровой отец коммерс. Теперь понятно откуда ноги растут.

18:15 9 февраля

Andre_Saratov

2 эстафеты побежит, и возможно индивидуалку. Всю программу явно не осилит.

15:55 9 февраля

кузя23

Это значит и пасьют мимо. А зачем везли тогда???

15:32 9 февраля

RW.irk

Что значит, скорее всего?! Норицын два дня назад уже сказал, кто и и что побежит!

15:24 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ