Подчуфарова побежит спринт в Поклюке под 3-м номером

Стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает официальный сайт СБР. Первой из россиянок стартует Ольга Подчуфарова – она начнет гонку под 3-м номером.

Татьяна Акимова стартует 19-й, Екатерина Глазырина – 41-й, Светлана Слепцова – 53-й, Анастасия Загоруйко – 103-й.

Гонка состоится завтра и начнется в 16.15 по московскому времени.