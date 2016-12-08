Подчуфарова побежит спринт в Поклюке под 3-м номером

Стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает официальный сайт СБР. Первой из россиянок стартует Ольга Подчуфарова – она начнет гонку под 3-м номером.
Татьяна Акимова стартует 19-й, Екатерина Глазырина – 41-й, Светлана Слепцова – 53-й, Анастасия Загоруйко – 103-й.
Гонка состоится завтра и начнется в 16.15 по московскому времени.
Пятачок
Желаю нашим тетенькам получить удовольствие от гонки, просто бежать и наслаждаться природой, вспоминать о любимых мужчинах, мечтать о новогодних подарках, пузырьках шампанского на стенках бокала и т д и т п. А вот и гонке конец, кто добежал, тот молодец.
20:31