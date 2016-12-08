20:11 | БИАТЛОН

Подчуфарова побежит спринт в Поклюке под 3-м номером

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Стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает официальный сайт СБР. Первой из россиянок стартует Ольга Подчуфарова – она начнет гонку под 3-м номером.

Татьяна Акимова стартует 19-й, Екатерина Глазырина – 41-й, Светлана Слепцова – 53-й, Анастасия Загоруйко – 103-й.

Гонка состоится завтра и начнется в 16.15 по московскому времени.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пятачок

Желаю нашим тетенькам получить удовольствие от гонки, просто бежать и наслаждаться природой, вспоминать о любимых мужчинах, мечтать о новогодних подарках, пузырьках шампанского на стенках бокала и т д и т п. А вот и гонке конец, кто добежал, тот молодец.

20:31

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