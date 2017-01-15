00:55 | БИАТЛОН

Подчуфарова не выйдет на гонку преследования в Рупольдинге

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Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выйдет на гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщили в эфире "Все на матч" со ссылкой на старшего тренера женской команды Виталия Норицына. В субботу россиянка заняла 48 место в спринте, уступив Кайсе Мякяряйнен 2 минуты 40 секунд с идеальной стрельбой.

На старт в воскресенье должны выйти Татьяна Акимова (отставание 1.40), Екатерина Глазырина (2.11), Ирина Услугина (2.15) и Ульяна Кайшева (2.23).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nedved18

НУ они красава!!! пешком идут!!!бабло гребут!!!!!что для счастья еще надо???!!

01:59

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