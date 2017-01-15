Подчуфарова не выйдет на гонку преследования в Рупольдинге

Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выйдет на гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщили в эфире "Все на матч" со ссылкой на старшего тренера женской команды Виталия Норицына. В субботу россиянка заняла 48 место в спринте, уступив Кайсе Мякяряйнен 2 минуты 40 секунд с идеальной стрельбой.

На старт в воскресенье должны выйти Татьяна Акимова (отставание 1.40), Екатерина Глазырина (2.11), Ирина Услугина (2.15) и Ульяна Кайшева (2.23).