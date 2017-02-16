Подчуфарова не собирается пропускать олимпийский сезон

Россиянка Ольга Подчуфарова не рассматривает вариант пропуска следующего сезона. Ранее сообщалось, что спортсменка может пропустить предстоящий олимпийский сезон.
– Ни о каком пропуске следующего сезона речи на данный момент не идет, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы СБР. – Сейчас Ольга Подчуфарова является кандидатом на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира и готовится к ней.
болото
конечно пусть дальше туристом катается зачем нам медали,совести нет вообще, самое главное содержать таких биатлонистов, у которых нет прогресса, и даже не намечается
12:11
Краштест
Рано обрадовались оказывается.Так просто я от вас не отстану.Не дождетесь.На ОИ всех порву.
11:41