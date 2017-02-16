11:33 | БИАТЛОН

Подчуфарова не собирается пропускать олимпийский сезон

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Россиянка Ольга Подчуфарова не рассматривает вариант пропуска следующего сезона. Ранее сообщалось, что спортсменка может пропустить предстоящий олимпийский сезон.

– Ни о каком пропуске следующего сезона речи на данный момент не идет, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы СБР. – Сейчас Ольга Подчуфарова является кандидатом на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира и готовится к ней.

Подчуфарова может пропустить сезон-2017/18

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4027456

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КОММЕНТАРИИ (2)
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болото

конечно пусть дальше туристом катается зачем нам медали,совести нет вообще, самое главное содержать таких биатлонистов, у которых нет прогресса, и даже не намечается

12:11

Краштест

Рано обрадовались оказывается.Так просто я от вас не отстану.Не дождетесь.На ОИ всех порву.

11:41

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