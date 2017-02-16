Подчуфарова не собирается пропускать олимпийский сезон

Россиянка Ольга Подчуфарова не рассматривает вариант пропуска следующего сезона. Ранее сообщалось, что спортсменка может пропустить предстоящий олимпийский сезон.

– Ни о каком пропуске следующего сезона речи на данный момент не идет, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы СБР. – Сейчас Ольга Подчуфарова является кандидатом на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира и готовится к ней.

Подчуфарова может пропустить сезон-2017/18