Подчуфарова может пропустить сезон-2017/18

24-летняя биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова, скорее всего, пропустит сезон-2017/18, информируют "Известия" со ссылкой на источник в СБР. За это время победительница этапа Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира-2017 планирует принять решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру.

– Подчуфарова действительно задумывается о паузе в карьере, – говорится в сообщении. – Ее результаты в последнее время не соответствуют ее амбициям. Ольга считает, что ей необходим отдых. Возможно, она пропустит только один сезон, но не стоит исключать, что Подчуфарова может завершить карьеру и посвятить себя другому занятию.