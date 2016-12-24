Подчуфарова и Волков представят Россию в "Рождественской гонке"

Россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков предятавят свою страну на "Рождественской гонке", которая состоится 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия), информирует официальный сайт соревнований. По традиции, спортсмены примут участие в масс-старте и гонке преследования.
Полностью состав "Рождественской гонки":
1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
2. Франциска Пройс – Симон Шемпп (Германия)
3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингер (Чехия)
5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)
6. Фанни Хорн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)
8. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)